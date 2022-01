There was a great showing by all Cariboo cross-country skiers that took part in Saturday’s (January 22) Teck Northern Cup held at the 99 Mile Ski Trails.

Under six:

Juliette Leclair, 100 Mile Nordics

Erik Lundsbye, 100 Mile Nordics

Levi Brewis, Mackenzie Nordiques Ski Club

Under 8 boys

Kurt Lundsbye, 100 Mile Nordics

Ewan Beaulieu, Caledonia Nordic

Haven Ziemer, 100 Mile Nordics

Under 8 girls

Mika Cronje, Caledonia Nordic

Julia Warden, 100 Mile Nordics

Harmony Ziemer, 100 Mile Nordics

Under 10 boys

Mica Wallin, Williams Lake Ski Club

Zinny Jukic, Williams Lake Ski Club

Roan Davison, Cariboo Ski Touring

Under 10 girls

Rowan Hermiston, 100 Mile Nordics

Sarah Warden, 100 Mile Nordics

Sawyer Milwain, 100 Mile Nordics

Under 12 boys

Cash Stuart, Overlander Ski Club

Ty Thiessen, Williams Lake Ski Club

Seije Cronje, Caledonia Nordic

Under 12 girls

Anna Burkey, Williams Lake Ski Club

Rowyn Beaulieu, Caledonia Nordic

Katy Jasper, Williams Lake Ski Club

Under 14 boys

Jimmy Reed, Nechako Nordics Ski Club

Jinichi Cronje, Caledonia Nordic

Oscar Nelson, Caledonia Nordics

Under 14 girls

Nadia Wallin, Williams Lake Ski Club

Rome Borsato- Stobbe, Cariboo Ski Touring

Ella Thiessen, Williams Lake Ski Club

Under 16 boys

Joe Kitamura, Overlander Ski Club

Xavier Wallace, Overlander Ski Club

Tanner McConkey, Caledonia Nordics

Chloe Witso, Caledonia Nordics

Under 18 boys

Lukas Nolli, Caledonia Nordics

Cale McConkey, Caledonia Nordics